Üç Kentte 15 Eve Terör Baskını
9 dakika önce
FOCUS Dergisi'nin internet sayfasında yer alan habere göre baskınlar, Rüsselsheim, Biebesheim ve Raunheim kentlerini kapsadı.
FOCUS Dergisi'nin internet sayfasında yer alan habere göre baskınlar, Rüsselsheim, Biebesheim ve Raunheim kentlerini kapsadı. Bu üç kentte bulunan 15 eve eş zamanlı olarak sabah saat 06.00'da yapılan baskınlarla suç unsurları, patlayıcı ile silah arandı. Evi basılan zanlıların Almanya'da devletin güvenliğini tehlikeye sokacak şiddet eylemleri planladıklarından şüpheleniliyor. Polisin aramalarını tamamladığı ve gün içinde baskınlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:05
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