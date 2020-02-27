Üç kentte dolandırıcılık olayına karışan iki şahıstan biri Aydın'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç kentte dolandırıcılık olayına karışan iki şahıstan biri Aydın'da yakalandı - Son Dakika

Üç kentte dolandırıcılık olayına karışan iki şahıstan biri Aydın'da yakalandı

7 saat önce

Denizli, Aydın ve Muğla'da benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık olayına karışan iki şahıs JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla Aydın ve Denizli'de yakalandı.

Üç kentte dolandırıcılık olayına karışan iki şahıstan biri Aydın'da yakalandı, System.String[]

Denizli, Aydın ve Muğla'da benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık olayına karışan iki şahıs JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla Aydın ve Denizli'de yakalandı.


Denizli'nin Çivril ilçesinde 84 yaşındaki yaşlı adamı ve karısını yaklaşık 30 bin TL dolandıran şahısların 3 kentte daha benzer yöntemlerle yaklaşık 150 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarken, şahıslar son işlerinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


Olay, Çivril ilçesi Karayahşiler Mahallesi'nde meydana geldi. 84 yaşındaki Hüseyin Salmaz'ı arayan Musa K. isimli şahıs, kendini jandarma yüzbaşı olarak tanıtıp adının bir cinayet olayına karıştığını söyleyerek çifti yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT timi, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Musa K. (40) ve Sinan Ş.'yi (38) yaptığı takip sonrası yakalamayı başardı. Zanlıların olayı ticari taksi kiralayarak gerçekleştirdikleri ve benzer yöntemlerle Muğla, Aydın ve Denizli'de yaşlı vatandaşları hedef aldıkları ve dolandırdıkları ortaya çıktı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen JASAT timi Musa K.'yi Aydın'da, Sinan Ş.'yi ise Denizli kent merkezinde kafede otururken kıskıvrak yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 ayrı dolandırıcılık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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