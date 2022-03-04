Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada

04.03.2022 11:12

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü.

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alacak verecek ididasıyla çıkan kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yakalanan V.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece kent merkezindeki bir restoranın önünde yaşandı. İddiaya göre, gece geç saatlerde kömür alış verişi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada V.Y isimli şahıs, B.A, B.T ve A.Y isimli üç şahsı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri B.A, B.T ve A.Y 'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bıçaklı saldırgan V.Y. isimli şahsın ve yanından bulunan iki kişinin ise olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Ardından V.Y isimli bıçaklı saldırgan polis merkezi giderek teslim oldu. V.D isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye çıkartıldı. Adliye'de hakim karşısına V.Y. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevien gönderildi.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların olay anında birbirlerine saldırdığı dehşet anları ise görüntülerde yer aldı.

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada
Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada
Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada

YORUMLAR
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Ünlü otelin 7. katından düşmüştü: Eşi ile defalarca kavga ederek otele girmişler. İşte o görüntü Ünlü otelin 7. katından düşmüştü: Eşi ile defalarca kavga ederek otele girmişler. İşte o görüntü Polis ekipleri, apartman garajında 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi Polis ekipleri, apartman garajında 2 tüfek, uyuşturucu madde ve içki ele geçirdi

Münir Karaloğlu, Zonguldak, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada - Son Dakika


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