Son Dakika › 3. Sayfa › Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan... - Son Dakika
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...
6 saat önce
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu