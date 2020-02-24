Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan... - Son Dakika

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat

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