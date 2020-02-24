Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan... - Son Dakika

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...

6 saat önce

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan..., System.String[]

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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