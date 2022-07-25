Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı - Son Dakika
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Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı

25.07.2022 12:44
Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı.

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı.

Olay geçtiğimiz gün Sivas'a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas'ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer (20) ve Osman Tamer (58) oldukları belirlendi.

Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. (24) gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. A.Y. jandarmada tamamlanan işlemlerinin arından bugün Yıldızeli Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişinin katil zanlısı çoban geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu. Sanığın üzerinde çelik yelek ve kafasında çelik miğfer bulunması dikkat çekti. Sanık gazetecilerin "cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap olarak "Bu sizi ilgilendirmez" dedi. - SİVAS

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Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Kaynak: İHA

Yıldızeli, Jandarma, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı - Son Dakika
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