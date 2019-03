Üç Kıtadaki İlk ve Tek Canon Deneyim Merkezi, İstanbul'da Açıldı

Fotoğrafla ilgili her şey Canon Deneyim Merkezi'ndeÜç kıtadaki ilk ve tek Canon Deneyim Merkezi, İstanbul 'da açıldıFotoğraf, video ve baskı alanında teknolojinin önde gelen markalarında Canon; Avrupa , Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki ilk ve tek deneyim merkezini İstanbul'da açtı. Türkiye başta olmak üzere bölgesinde fotoğrafın üssü olacak Canon Deneyim Merkezi, yeni bir dünyanın kapılarını aralamak isteyen tüm fotoğraf ve video tutkunlarını Sirkeci'ye bekliyor.Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, amatörlerden profesyonellere kadar fotoğraf sanatına gönül veren herkesi bir araya getireceği Deneyim Merkezi'ni hizmete açtı. Sirkeci'deki deneyim merkezi; fotoğraf, baskı ve video alanlarında kendi hikayelerini yaratmak isteyenleri eşsiz bir atmosferle karşılıyor. Canon, aynı zamanda fotoğraf üssü olan dört katlı merkezinin her katında ziyaretçilerini farklı konseptlerle bir araya getiriyor.Canon'un yeniliklerle dolu dünyasına açılan kapıAvrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde bir ilk olan Canon Deneyim Merkezi ziyaretçilerini; ilk kattan itibaren yeniliklerin hakim olduğu bir görüntüleme teknolojileri dünyasına alıyor. Giriş katında ziyaretçileri; fotoğraf makinelerinden lenslere, fotoğraf baskısından video performansı öne çıkan makinelere kadar geniş yelpazedeki Canon ürünleri karşılıyor. Bu dünyayı keşfetmek isteyen tüm amatör ve profesyonel görsel içerik üreticileri, giriş katında ilgilendikleri ve merak ettikleri ürünler hakkında Canon çalışanlarından detaylı bilgi edinebiliyor. İkinci katı stüdyo olarak tasarlanan Deneyim Merkezi'nde, ziyaretçiler alt katta bilgi aldıkları ürünleri deneme fırsatı buluyor.Tüm ziyaretçiler gerçek stüdyo ortamı oluşturulan bu alanda çekimi en zor objeler üzerinde diledikleri gibi çalışabiliyor. Objeler aracılığıyla doku ve renk başta olmak üzere ürünlerin çeşitli performans detaylarının test edilebildiği stüdyoda, çekilen fotoğrafların baskıları da Canon fotoğraf yazıcılarıyla alınabiliyor.Fotoğraf ve videoya dair her şey Deneyim Merkezi atölye çalışmalarındaFotoğraf ve videoya dair derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen Canon kullanıcıları ise stüdyonun üst katında bulunan atölyede belirli periyotlarla düzenlenen ücretsiz eğitimlere katılabiliyor." Her ay farklı konuların işlendiği atölyelere dair detaylı bilgiler ve program düzenli olarak Canon Türkiye Instagram ve Facebook hesaplarından fotoğraf tutkunları ile paylaşılıyor."Canon Deneyim Merkezi'nin dördüncü katında ise kafe alanı bulunuyor. Fotoğraf dünyasındaki yolculuklarına küçük bir mola vermek isteyenler, kafede Canon'un ikramı içecekler eşliğiyle keyifli zaman geçirebiliyor. Fotoğraf ve videoya dair çeşitli içeriklerin de bulunduğu kafede ziyaretçileri aynı zamanda; Canon'un tarihinde nostaljik bir tura çıkaran çanta, t-shirt gibi çeşitli aksesuar ve tekstil ürünlerinin de satışı gerçekleştiriliyor.Canon ürünlerine rahatlıkla ulaşılabildiği, ürünlerin ücretsiz deneyimlenebildiği ve zengin içeriklere sahip atölyelerin yer aldığı merkez; pazar günleri hariç her gün 09: 00 – 18: 00 saatleri arasında hizmet veriyor. Deneyim Merkezi'nin yönetim katlarında ise Canon'un teknik servis birimi bulunuyor.