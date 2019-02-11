Üç Kıtadan Akademisyenler Dpü'de Buluşacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek 21 ülkeden 50'ye yakın akademisyenin katılacağı 'Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek 21 ülkeden 50'ye yakın akademisyenin katılacağı 'Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.



Yapılan açıklamaya göre, 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek çalıştaya Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli ülkelerin üniversitelerinden temsilciler katılacak. Çalıştayda üniversitelerin uluslararası kültüre katkılarının yanında farklı bölgelerde bulunan üniversiteler arasında akademik iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 21 ülkeden 46 akademisyenin katılacağını bildirdiği çalıştaya, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) girişimleriyle katılımın artması bekleniyor. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı