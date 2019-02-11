Son Dakika Haberleri: Üç Kıtadan Akademisyenler Dpü'de Buluşacak

Üç Kıtadan Akademisyenler Dpü'de Buluşacak

2 gün önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek 21 ülkeden 50'ye yakın akademisyenin katılacağı 'Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.

Üç Kıtadan Akademisyenler Dpü'de Buluşacak, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek 21 ülkeden 50'ye yakın akademisyenin katılacağı 'Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamaya göre, 27-28 Şubat tarihlerinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenecek çalıştaya Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli ülkelerin üniversitelerinden temsilciler katılacak. Çalıştayda üniversitelerin uluslararası kültüre katkılarının yanında farklı bölgelerde bulunan üniversiteler arasında akademik iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 21 ülkeden 46 akademisyenin katılacağını bildirdiği çalıştaya, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) girişimleriyle katılımın artması bekleniyor. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 28 Şubat, Evliya çelebi Yerleşkesi, Güncel
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