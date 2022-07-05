Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Ü.'nün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Ayşenur Ü. ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Ü. (11) hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.