Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Ü.'nün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Ayşenur Ü. ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Ü. (11) hayatını kaybetti.
Yaralanan Medine Ü.(5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.
Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika