Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

05.07.2022 00:58
Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 kız kardeşlerin bulunduğu traktör devrildi. Yaşanan olayda, 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Ü.'nün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Ayşenur Ü. ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Ü. (11) hayatını kaybetti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Medine Ü.(5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

JANDARMANIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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