Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu - Son Dakika

Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu

08.10.2020 10:49
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu, System.String[]

Maltepe Üniversitesi sponsorluğunda, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızların temel eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla çekilen üç ayrı şehirden seçilen üç baba ve kızlarının hikayesinin işlendiği kısa filmler yayınlandı.

Maltepe Üniversitesi sponsorluğunda, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızların temel eğitim hakkına dikkat çekmek amacıyla çekilen üç ayrı şehirden seçilen üç baba ve kızlarının hikayesinin işlendiği kısa filmler yayınlandı. Kızların okumak için verdiği zorlu mücadeleyi anlatan hikayelerin olduğu kısa filmler için kameraların karşısına geçmeyi kabul eden babalar, "Bizler yaptık, pişmanız. Kızlar okusun, babalar cahil kalmasın" dedi.

Maltepe Üniversitesi kısa filmlerle ilgili, "Filmler kızlarını okutmak istemeyen babaları konu ediyor. Kızların okumak için verdiği zorlu mücadeleyi anlatan hikayelerin en çok babalara ders olması amaçlanıyor. Filmler için zamanında okulu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ancak öğretmenlerinin araya girmesiyle ya da gizli saklı okula devam ederek başarılı bir hayat süren kızlar seçildi ve bu zorlu yolculuk ekrana taşındı" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMASI AMAÇLANDI

Üniversite, proje kapsamında konuşan baba ve kızlarının hikayesinin tüm Türkiye'ye örnek olması için etkinlikler ve yayınlarla yapılan faaliyetlerin sürdürüleceğini kaydetti. Filmler, ulusal kanal ve sosyal medya platformlarında 9 Ekim Cuma gününden itibaren yayınlanacağı belirtildi. Proje, Maltepe Üniversitesinin heves, emek ve çabaya vurgu yapmak amacıyla 2018'den bu yana kullandığı, başarı hikayelerini konu aldığı, farklı hikayeleriyle ses getiren örnekleri taçlandırdığı "Kendi Hikayeni Yaz" mottosu çatısı altında üretildi.

"KIZLAR OKUSUN, BABALAR CAHİL KALMASIN"

Üniversitenin verdiği bilgiye göre Van, Hakkari ve Malatya'da olmak üzere üç ayrı şehirden seçilen üç baba ve kızlarının hikayesinin işlendiği filmlerde babalar, kızlarının ısrarı ve gayretiyle değişen kararlarını, nasıl ikna olduklarını anlattı. "Kız çocuklarının eğitim hakkının ellerinden alınmaması"nı söylemek için kameraların karşısına geçmeyi kabul eden babalar, "Bizler yaptık, pişmanız. Kızlar okusun, babalar cahil kalmasın" dedi.

"BU BABALARI İYİ DİNLEYİN"

Anadolu'nun farklı köşelerinde günler süren çekimlerle ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Birleşmiş Milletler kararıyla kabul edilen "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"nde kız çocuklarının eğitimine engel olan babalara dikkat çekmek istediklerini söyledi. Prof. Karasar, "Özellikle kırsal yörelerde kızların okula gönderilmesinde babaların engel yaratması halen kanayan yaramız. Kızların okumaya ihtiyacı olmadığı, evlenecekleri ve zaten geçimlerini kocalarının sağlayacağı gibi inanışlar hakim. Ama kızlarının okumasına geç de olsa ikna olan babalar bu zinciri kırıyor, vaktiyle engel olduklarına da çok pişmanlar" dedi. Pişman babaların şimdi kamera karşısına geçip, yaşadıklarını anlatmasının önemine dikkat çeken Karasar, "Kızlarının okumasına karşı çıkan tüm babalara sesleniyoruz: 'Bu babaları iyi dinleyin'" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE, BABALAR VE KIZLARININ HİKAYESİNİ ŞÖYLE DUYURDU

Maltepe Üniversitesi filmlerdeki babalar ve kızlarının hikayeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı;

VANLI TOMRİS AİLESİNİN HİKAYESİ

"Gürgün Tomris inşaat işçisi. Van'a bağlı Edremit ilçesinde yaşıyor. Üçü kız altı çocuk babası. En büyük kızını hiç okula göndermedi. Şu anda lise öğrencisi olan ve okul başarılarıyla dikkat çeken Hayriye Tomris'i ise ilkokuldan sonra okutmayacaktı. Öğretmenleri devreye girdi, önce okula gönderdi, sonra vazgeçti. Defalarca okuldan almaya çalıştı. Ancak Hayriye ve kardeşi Havva okumakta ısrarcı oldu. Babalarının sözünü dinlemedi, öğretmenlerinden yardım istediler. Öğretmenleri Ali İhsan Özmen defalarca eve geldi, babayı hep birlikte ikna etmeye çalıştılar. Son derece inatçı tavrıyla bilinen Tomris, şimdi kızının doktor ya da avukat olmasını hayal ediyor. Tomris, o günlerde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Kızlarımı okutmasaydım şu anda boş boş evde duracaktı. Kızlarım iyidir. Okumaya heveslidirler. Çalışkandırlar. Hem kendilerini hem de böyle hevesli okumalarını seviyorum. Sınavlarda Türkiye birincisi oluyorlar. Ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Kızlarını okutsunlar. Kızlar daha başarılıdır. Karşı çıktığıma, engel olduğuma çok pişmanım. Yaz, kış, gece, gündüz demeden hala inşaatlarda çalışıyorum. Sadece kızlarımı okutmak için. Ben şimdi başka babaları ikna ediyorum, 'Yollayın kızlarınızı okula' diyorum."

YÜKSEKOVALI HATİCE'NİN HİKAYESİ; KENDİSİNİ BÖLGEDEKİ KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA ADADI

Yüksekova'ya bağlı Örnek Köyü'nde yaşayan Cemal Temir ise, kızların okumasına kesinlikle karşı çıkan bir babaydı. Çiftçilik yapan Temir, 10 çocuk babası. Kızlarını okutmadı. En küçük kızı Hatice Temir ise kaçarak köy ilkokuluna gidip gelirken, babasına yakalanmaktan korkuyordu. O dönem köyün muhtarı olan babasından okula gittiğini uzun süre gizleyemedi. Bu kez "İlkokuldan sonra okumak yok" diyen babasının baskısı karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi evlenip, şehir dışına yerleşen ablasının yanına kaçmakta buldu. Baba Temir "Ben ablasında kalıyor biliyordum, benden gizli şehir şehir dolaşıp okumuş" diyor.  Her sene takdirnameler ve birinciliklerle sınıf geçen Temir, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Ancak mesleğini yapmak yerine Hakkari'ye geri dönerek kendisini bölgedeki kadınlara ve kız çocuklarına adadı. "Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği"ni kurdu, halen başkanlığını yaptığı dernekte sayısız kız çocuğunun eğitimine destek olurken, kadınlara iş buluyor, okuma yazma öğretiyor, psikolojik destek sağlıyor. Cemal Temir ise kızının okumasına yıllarca karşı çıktığı için çok pişman. O günleri şöyle anlatıyor:

"Ben nüfus sayımına eve memur geldiğinde bile 'Kaç çocuğun var' sorusuna sadece erkek çocuklarımın sayısını söyleyerek yanıt veriyordum. Hatice'nin de diğer kızlarımın da okumasına karşı çıktım. Ama Hatice beni dinlemedi, kaçarak okudu; bizim köyde tek üniversite okuyan kız Hatice'dir. Ben seviyorum artık; kızlar okusun. Cahil kalmasınlar. Babaları da cahil kalmasın. Hatice şimdi köylerdeki kızları okutuyor. Kadınlara iş öğretiyor. Ben yaptım, kimse yapmasın, siz kızlarınızı okutun"

MALATYALI MİZGİN'İN FUTBOL AŞKI

Malatya'da yaşayan Hamza Onuk ise, üç çocuk babası, kahvehane işletiyor. Onuk'un hikayesi diğer babalardan biraz farklı. O, kızının okumasına değil, futbol oynamasına karşı çıktı. Oysa kızı Mizgin Onuk, futbolda üstün yeteneğe sahip. Bu yeteneğini erken yaşlardan fark eden Beden Eğitimi öğretmeni, Mizgin'i önce okul takımında çalıştırdı; kısa bir süre sonra takım kaptanı yaptı. Ancak babası duyunca evde kıyamet koptu, "Kahvehanede bu durumu erkeklere açıklayamayacağını" söyleyen Onuk, futbolu yasakladı. Ancak Mizgin, formalarını ve kramponlarını saklayarak uzun süre antrenmanlara, maçlara babasından gizli gitti. Malatya Kadın Futbol Takımına seçilen Mizgin Onuk, Spor Lisesi sınavına da gizlice girdi, dereceyle kazandı. Kayıt aşamasında babasının imzası zorunlu tutulunca gerçeği açıkladı. Bu sırada profesyonel ligde oynamaya başladı ve halen takımın kaptanlığını yapıyor. Baba Hamza Onuk da bu kadar engellemeye rağmen kızının ısrarıyla gelen başarılardan şaşkın olduğunu şöyle anlatıyor;

"Futbolu hep benden gizli oynadı. Okulda ilk kaptan olmuş. Ne zaman oynadı ne zaman kaptan oldu? Kim oynamasına izin verdi ki bu oynadı? Meğer hep benden gizli gidip oynuyormuş. Bense 'Top oynamasın başka ne yaparsa yapsın' diyordum. Bir kız futbol oynar mı? Bir noktada durdum, baktım kızım istiyor, çok da başarılı, 'Tamam' dedim; nasıl isterse öyle olsun."


- İstanbul
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu
Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu

Maltepe Üniversitesi, Maltepe, Ekim, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üç kızın okumak için verdiği mücadele kısa film oldu - Son Dakika

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