Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman

25.04.2022 08:43

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Eset Akçilad, Berrin Tekdemir

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular

2. Yönetmen: Barbaros Bilgin

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan

OYUNCULAR

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Kılıç: Necip Memili

Baybars: Kadir Çermik

Çetin: Bora Akkaş

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Batu: Aytaç Uşun

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Aysel: Goncagül Sunar

Adnan: Cüneyt Yalaz

Yeşim: Canan Atalay

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Oktay: Civan Canova

Saliha: Suna Selen

#ÜçKuruş

Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman
Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman

YORUMLAR
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Yargı 30. Bölüm 2. Fragman Yargı 30. Bölüm 2. Fragman Oğlum 12. Bölüm Ön İzleme Oğlum 12. Bölüm Ön İzleme

Kerem Çatay, Cem Özkan, Yönetmen, Cinayet, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Üç Kuruş 24. Bölüm Fragman - Son Dakika


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