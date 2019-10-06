Üç kuşak bir araya geldi, halk oyunu ekibi oluşturdu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan halk oyunları ekibi oluşturuldu. En genci 10, en yaşlısı 70 yaşındaki ekip 2 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen Yasemin Topkoç Toy, "Çocuklarımız saygıyı, empati kurabilmeyi, yaşlılarla diyalog kurabilmeyi, yaşlılarımız da verimli zaman geçirebilmeyi, güzel zaman geçirmeyi su yüzüne çıkardı" dedi.

Sandıklı'da halk oyunları eğitmeni Yasemin Topkoç Toy'un girişimiyle Halk Eğitim Merkezi ve Hüseyin Develi Huzurevi tarafından 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle çocuk, orta yaş ve yaşlılardan oluşan halk oyunu ekibi kuruldu. 2 ay önce çalışmalarına başlanan proje kapsamında 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibi, Yasemin Topkoç Toy tarafından verilen eğitimler sayesinde yöreye ve bölgeye ait halk oyunlarını oynamaya başladı. Çalışmalarına devam edecek ekip, ulusal bayramlar ve etkinliklerde oyunlarını sergileyecek.

'2 AYDIR BU ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYORUZ'

'Hüseyin Develi Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, 2 aydır bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi. Eğitmen Yasemin Topkoç Toy, "3 nesli bir araya getirelim diye düşündük. 10-11 yaş arası çocuklarımız, 30-45 yaş arası çalışan insanlarımız ve 60-75 yaş arası huzurevindeki yaşlılarımızı birleştirdik. Çocuklarımız saygıyı, empati yapabilmeyi, yaşlılarla diyalog kurabilmeyi, yaşlılarımız da verimli zaman geçirebilmeyi, güzel zaman geçirmeyi su yüzüne çıkardı" diye konuştu.

'DİYALOGLARIMIZ GAYET SAĞLIKLI OLDU'

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Arısoy (67), "Bu çalışmayla orta yaşlılarla diyaloglarımız gayet sağlıklı oldu. Güzel şeyler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

'GÜZEL BİR ANI, GÜZEL BİR HATIRA'

Huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan (70), "Ben 70 yaşındayım. 35 yaşında çalışanlarımız var. 10-11 yaşlarında çocuklarımız var. 3 kuşağı birleştirmek için organize ettik. Güzel bir anı, güzel bir hatıra" diye konuştu.

'İNSANA ÇOK BÜYÜK ZEVK VERİYOR'

5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Metehan Binbir (10), "Yaşlı ve orta yaşlı ağabeylerimizle oynuyoruz. Çok güzel bir oyun tutturduk. Bu oyunu oynamak insana çok büyük zevk veriyor. İnsandaki stresi de attırıyor. Çok güzel bir duygu bu" dedi.

'BUNU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök de şöyle dedi:

"İnşallah bunu geliştirerek devam edeceğiz. Halk Eğitim Merkezi olarak bu konuda bütün hazırlıklarımız tamam. Yeniliklere açık bir sistemle gençlerimiz, orta yaşlılarımız ve yaşlılarımızla beraber ortak olarak hazırlanmış bu çalışmayı yaygın hale getirmeyi düşünüyoruz."

- Afyonkarahisar