Üç kuşaktır "doğal sabun" satıyorlar - Son Dakika
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Üç kuşaktır "doğal sabun" satıyorlar

7 saat önce

Malatya'da kimyasal madde içermeyen doğal sabun satan 56 yaşındaki Ramazan Yıldırım, dedesinden kalan 80 yıllık dükkanda üç kuşaktır işini devam ettiriyor.

Üç kuşaktır

Malatya'da kimyasal madde içermeyen doğal sabun satan 56 yaşındaki Ramazan Yıldırım, dedesinden kalan 80 yıllık dükkanda üç kuşaktır işini devam ettiriyor.

Dede mesleğini Akpınar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik dükkanda üçüncü kuşak olarak devam ettiren Ramazan Yıldırım, işini ilerletmenin planlarını yapıyor.

Kurulduğu günden bu yana kimyasal madde içermeyen doğal sabunlar satılan dükkandaki çok sayıda ürün, yurt içindeki hemen hemen tüm şehirlere gönderiliyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin başlattığı işi sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dedesinin ardından babası tarafından devam ettirilen mesleği 30 yıl önce devraldığını aktaran Yıldırım, ilk günkü aşkla işini devam ettirdiğini ifade etti.

Dedesinin esnaflığını halen gelen müşterilerin anlattığını aktaran Yıldırım, "80 yıllık bir iş yeri tecrübesine sahibiz. Mesleği 3. nesil olarak devam ettiriyorum. 1970'li yıllarda çırak olarak başlamıştım bu işe sonra lise, üniversite bitti babam yaşlanınca ben devam ettirmeye başladım. Evliyim, iki çocuğum var. Kazandığım parayla da iki çocuğumu okuttum. Çocuklarım boş zamanlarını yanımda geçiriyor. Ben de inşallah işi küçük oğluma devredeceğim." dedi.

Yıldırım, birçok insanın şampuan yerine eskisi gibi saf sabun kullanmaya başladığını anlatarak, bundan dolayı birçok kişinin kendilerini tercih ettiğini dile getirdi.

Son günlerde doğal sabun satışlarının arttığını belirten Yıldırım, "Müşterilerimizin çoğu abonedir. Önce almış memnun kalmış, devam ediyor. Bir müşterim var bana, 'Çok yerden sabun aldım ama babamın eskiden eve getirdiği sabunları bulamıyorum.' dedi. Bana geldi, babasının aldığı sabunu verdim. Önce bir kalıp aldı denedi, sonra tekrar gelip 5 torba sabun aldı. Halen dedemin ismini söyleyerek gelen yaşlılar var." sözlerine yer verdi.

Akpınar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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