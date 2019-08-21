Son Dakika Haberleri: Üç mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü
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Üç mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü

45 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesinin Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinin kanalizasyon hattını tamamladı.

Üç mahallenin kanalizasyon sorunu çözüldü, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Akdeniz ilçesinin Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinin kanalizasyon hattını tamamladı.

MESKİ'den yapılan açıklamada, 3 mahallenin kanalizasyon sorununun çözüldüğü projenin, yaklaşık 12 milyon TL'ye malolduğu, muhtelif çaplarda yaklaşık 27 kilometre kanalizasyon hattı, 593 adet kanalizasyon muayene bacası ve 826 adet kanalizasyon parsel bacası yapımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Dikilitaş, Bekirde ve Civanyaylağı mahallelerinde yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu vardı. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının ardından mahallelerimiz yıllardır beklediği kanalizasyon hattına kavuştu. Tamamlanan kanalizasyon hatları ile bölgeden toplanacak atıksuların tamamı yerleşimin güney doğusundaki mevcut kanalizasyon bacasına bağlanarak, mevcut hat ile de atıksuların Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletimi sağlanmıştır." - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dikilitaş, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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