Üç metrelik dev için müjde!

Dev dinozorların günümüze ulaşan temsilcileri... Kanat açıklığı 3 metreye ulaşabilen kara akbabalar... İspanya'dan sonra nüfuslarının en yoğun olduğu ülke Türkiye. Yani ülkemizdeki durumları türün neslinin devamı için önemli.

Doğanın çöpçüleri

Şimdi onlar için sevindirici bir haber var: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Eğitimi bölümünden Doç. Dr. Cihangir Kirazlı'nın koordinatörlüğünde yüksek lisans öğrencisi Şafak Arslan'ın yürüttüğü proje, kara akbaba türü için umut oldu.

Türün yuva alanları, üreme başarıları ve popülasyon üzerindeki tehditlerin ortaya çıkarılmasını hedefleyen proje kapsamında Batı Karadeniz'le İç Anadolu arasında sınır oluşturan Köroğlu Dağları'ndaki çalışmada 60 çiftin ürediği belirlendi. Üreme başarısı yüzde 70.

Analizler sonucunda kara akbabaların 1.345 - 1.716 metre yükseklik aralığındaki yaşlı ve yüksek karaçam ağaçlarını yuva olarak tercih ettiği görüldü. Araştırmada onları en fazla tehdit edeninse ormancılık faaliyetleri kapsamında yaşlı ağaçların kesilmesi olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca tüm Türkiye'deki kara akbaba popülasyonunun alt sınırı 194 çift olarak güncellendi.

12.5 kiloya ulaşabilen kara akbabaların menüsünde tavşanlar, leşleri doğaya bırakılan koyunlar gibi ölmüş canlılar var. Hastalık yayabilecek leşleri temizledikleri için onlara doğanın çöpçüleri deniyor. Üreyen bir çiftin günlük besin ihtiyacı 2 kilo civarında. 5-6 yaşında üremeye başlayan kara akbabalar yiyecek için yuvaların etrafında 200-300 kilometrelik bir alanı tarıyor.

Tüm Avrupa kıtasında kara akbabaların nüfusunun en fazla 1.500 çift civarında olduğu tahmin ediliyor.

KISA KISA...

EN GÖZDE MANTARIN HASAT ZAMANI

Kilosunun fiyatı 1.500 Euro'ya kadar çıkabilen, tüm dünyanın peşinden koştuğu, şeflerin gözdesi trüf mantarının ülkemizdeki hasadı başladı. Kahramanmaraş, Andırın'da üç yıl önce köklerine trüf mantarı aşılanmış 1.200 meşe ağacıyla oluşturulan sahadan 500 bin liralık gelir hedefleniyor. 'Trüf Ormanı Eylem Planı'na göre Türkiye, 20 yıl içinde trüf pazarından yüzde 10 pay alarak 350 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşacak. Trüf mantarı aşılı meşe fidanları Denizli ve Muğla'da özel olarak yetiştiriliyor.

HATAY'DA İKİ YENİ KUŞ TÜRÜ

Gözlemlenen iki yeni kuş türüyle Hatay'da kayıt altına alınan tür sayısı 372'ye yükseldi.

Doğu Avrupa ve Batı Asya'dan süzülerek güneye göç eden kuşların rotası üzerindeki Hatay'da Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği üyeleri tarafından görüntülenen tepeli arışahini bir Orta ve Güney Asya kuşu. Türkiye'deki dördüncü kaydı.

Gözlemlenen diğer kuşsa kıyıçamurçulluğu. Kuzey Avrupa, Sibirya ve Kuzey Amerika'nın kuzeyinde yaşayan bu kuş uzun göç yolculuklarıyla biliniyor.

21 ÜRÜNÜN EKİMİ DESTEKLENECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017'de başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 2021'de üretimi desteklenecek ürünler açıklandı: Buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin ve zeytinyağı, patates, kuru soğan ve yem bitkileri. Bu kapsamda üreticiye mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanımı, fark ödemesi, yem bitkileri gibi destekler verilecek.