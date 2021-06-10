Üç metrelik yılan kırlangıç yavrularını yedi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan kırlangıç yuvasındaki yavru kırlangıçları yedi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde İlyas Küçük'e ait odunluğun tavana yakın duvarda bulunan kırlangıç yuvasına yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan girdi. Yuvada bulunan yavru kırlangıçları yılan yuttu. Yavruları yedikten sonra yuvada kıvrılan yılanı fark eden İlyas küçük, zehirli yılanın kendilerine zarar vermemesi için tüfekle etkisiz hale getirdi.

İlyas Küçük, bu yıl çok fazla yılan olduğunu belirterek, kırlangıçları yiyen yılan gibi büyük bir yılan görmediğini söyledi. - ADIYAMAN