Son Dakika Haberleri: Üç okula sertifika verildi
Son Dakika Güncel Haber

Üç okula sertifika verildi

28 dakika önce

Okullarda sağlıklı ve güvenli çalışma, eğitim ortamı ile öğrenme süreçlerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir yönetim sistemi için uluslararası standartlarda belgelendirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

Üç okula sertifika verildi, System.String[]

Okullarda sağlıklı ve güvenli çalışma, eğitim ortamı ile öğrenme süreçlerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir yönetim sistemi için uluslararası standartlarda belgelendirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülmeye devam ediyor.


Bu çerçevede Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu, Votarintim Sivas Çimento Ortaokulu ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi olmak üzere üç okul OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı.


Bakanlık tarafından gönderilen sertifikalar okul müdürlerine İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından takdim edildi.


Sertifika alan okul müdürlerini tebrik eden Savaşçı; "Bu güne kadar tüm Türkiye'de 56 okul/kurum OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı. İlimizde üç okulumuz bu belgeyi elde etti. Hedefimiz il genelindeki tüm okullarımızı öğrencilerimiz için en güvenli hale getirmektir. Bunun için, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası olan okul sayımızı daha da artıracağız" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilim insanları, 10 yıl içinde ölüp ölmeyeceğinizi tahmin eden kan tahlili geliştirdi
Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı HAK-İŞ ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç okula sertifika verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]