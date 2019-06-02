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Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

37 dakika önce

- Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandıMALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
MALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çat yol mevkiinde 15 NP 377, 27 N 8080 ile 44 EF 942 plakalı otomobiller kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çarpıştı. Kazada E.Y.,H.Y. ile E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üç otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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