Son Dakika Haberleri: Üç özel bankada ortak ATM dönemi
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Üç özel bankada ortak ATM dönemi

1 saat önce

Üç özel banka tek ATM'de birleşti.

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Üç özel banka tek ATM'de birleşti.

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler. Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
kredi kartı, qnb finansbank, Ekonomi
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