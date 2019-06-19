Üç özel bankada ortak ATM dönemi
1 saat önce
Üç özel banka tek ATM'de birleşti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Üç özel banka tek ATM'de birleşti.
DenizBank, QNB Finansbank
ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler. Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek. - İSTANBUL
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