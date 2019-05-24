Üç Proje için BAKKA ile sözleşmeler imzalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında sözleşme imzalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında sözleşme imzalandı.



İmza törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, BAKKA Proje Sorumlu Uzmanı Ümran Öztürk ve öğretmenlerden Zeynep Sağlam, Oktay Aksoy ile Mehtap Özüdoğru'nun katılımlarıyla gerçekleşti.



Öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, verilen eğitim öğretim hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla hazırlanan teknik destek projelerinden "Oyun Temelli Öğrenme ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Eğitici Eğitimi" projesi Zeynep Sağlam, "Nakış İşlemeciliği Teknoloji Eğitimi" projesi Oktay Aksoy ve "Gelecek STEM ile Gelecek" projesi Mehtap Özüdoğru tarafından gerçekleştirilecek.



Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, emeği geçen tüm idarecilere ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zonguldak'a Oyun Parkı Yaptıran Şarkıcı Cenk Eren, Dolandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı

Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var