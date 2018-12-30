Son Dakika Haberleri: 'Üç saat üzeri televizyon obezite sıklığını artıyor'

'Üç saat üzeri televizyon obezite sıklığını artıyor'

20 dakika önce

Prof. Dr. Çetinkaya, "Çocuk, yemek yeme ve aktivite alışkanlıklarını aileden öğrenir. Fiziksel aktivite de obezite gelişimi için önemlidir.

'Üç saat üzeri televizyon obezite sıklığını artıyor', System.String[]
Prof. Dr. Çetinkaya, "Çocuk, yemek yeme ve aktivite alışkanlıklarını aileden öğrenir. Fiziksel aktivite de obezite gelişimi için önemlidir. Günde üç saat ve üzeri televizyon izlemek, obezite sıklığını artırmaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:45 

Çetinkaya, Ekonomi
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