'Üç saat üzeri televizyon obezite sıklığını artıyor'
20 dakika önce
Prof. Dr. Çetinkaya, "Çocuk, yemek yeme ve aktivite alışkanlıklarını aileden öğrenir. Fiziksel aktivite de obezite gelişimi için önemlidir.
Prof. Dr. Çetinkaya
, "Çocuk, yemek yeme ve aktivite alışkanlıklarını aileden öğrenir. Fiziksel aktivite de obezite gelişimi için önemlidir. Günde üç saat ve üzeri televizyon izlemek, obezite sıklığını artırmaktadır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:45
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