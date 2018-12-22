Son Dakika Haberleri: Üç Saraylılar'dan Başkan Kazım Kurt'a Ziyaret

Üç Saraylılar'dan Başkan Kazım Kurt'a Ziyaret

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehri derneklerini ağırlamaya devam ediyor.

Üç Saraylılar'dan Başkan Kazım Kurt'a Ziyaret, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehri derneklerini ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği'ni misafir eden Başkan Kazım Kurt, hemşehri derneklerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda çok başarılı çalışmalara imza attığını belirten Dernek Başkanı Can, Kazım Kurt'a Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt ise hemşehri derneklerinin önemine değindi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanın içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Kurt, Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneğinin her zaman yanında olduklarını ve her zaman destek olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:17 Kaynak: İHA

Ali Can, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
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