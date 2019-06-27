Son Dakika Haberleri: Üç sektörden ‘teşvik uzatılsın’ talebi
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Üç sektörden ‘teşvik uzatılsın’ talebi

1 saat önce

Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimlerinin uzatılması isteniyor.

Üç sektörden ‘teşvik uzatılsın’ talebi, System.String[]
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimlerinin uzatılması isteniyor...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:08 
Ekonomi
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