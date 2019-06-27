Üç sektörden ‘teşvik uzatılsın’ talebi
1 saat önce
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimlerinin uzatılması isteniyor.
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada 30 Haziran'da sona erecek vergi indirimlerinin uzatılması isteniyor...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:08
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