ÜÇ SIFIR HİLECİLERİNE 'AVA GİDEN AVLANIR' UYARISI

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Bazı ikinci el otomobil satıcıları ise karar sonrası internet sitelerinde yer alan fiyatları düşürerek, sahte fiyat uyguladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, "Tüketici kanuna göre 54. madde 2. fıkra der ki, Etiket tarifi ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark bulunması durumunda tüketici lehinde olan fiyat uygulanır. Yani, 2 milyon 500 bin TL'lik araca 250 bin TL yazdıysa ben onun ekran görüntüsü alırım, 250 bin TL'yi gönderirim. Tabi ki, arabamı teslim etmeyecek, Tüketici Mahkemesi'ne gider hakime derim ki, 'Bu maddeye göre siz bu aracı bana teslim ettirmek zorundasınız. Ava giderken avlanırlar" dedi. Avukat Yasemin Bal de, "Tüketici kanuna göre, etiket fiyatıyla ödeme fiyatı arasında fark var ise, bu fark tüketici lehine yorumlanır. Hangi rakam ucuzsa tüketicinin bu malı satın alması sağlanır" diye konuştu.
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