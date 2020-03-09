Üç Silahşör balesi görme engelliler için sahnede - Son Dakika

Üç Silahşör balesi görme engelliler için sahnede

Sesli betimlemeyi kulaklıkla dinleyip operayı izlediler

İSTANBUL - Üç Silahşör balesi, sahnedeki atmosferin eş zamanlı olarak anlatıldığı özel bir gösterimle görme engelli izleyicilerle buluştu. Görme engelliler sesli betimleme ile gerçekleşen operayı takip ederken, sahneyi de dokunarak hissetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fındıklı Rotary ve Rotaract Kulübü önderliğinde Sesli Betimleme Derneği ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi işbirliği ile Sesli Betimlemeli Üç Silahşor Balesi engelli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstanbul' un farklı ilçelerinden, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden gelen 220 görme engelliler ve refakatçileri sesli betimleme ile bale izlediler. Alexandre DUMAS'nın ölümsüz eserinden sahneye aktarılan Üç Silahşor Balesi, Armağan DAVRAN ve Volkan ERSOY' un senaryo ve koreografisi, Giuseppe VERDI' nin müzikleri ile hareket bulurken, eserin müzik düzenlemesi Bujor HOINIC tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Üç Silahşor bale temsili öncesinde görme engelli sanatseverler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi fuayesine yerleştirilen kostümlere ve kendilerine özel olarak yardımcı olan Fındıklı Rotaract Kulübü gönüllüleri ile sahnede dekorlara dokunarak eserin dönemi ve ruhu konusunda fikir sahibi oldular. Temsil sırasında ise; Sesli Betimleme Derneği uzmanı Emine Konivar önceden izleyip çalıştığı eseri kulaklıklar vasıtasıyla engelli sanatseverlere betimleme yoluyla aktararak eseri "izlemelerini" sağladı. Sanatın engellilerimiz için de var olduğunun en iyi şekilde gözlemlendiği bu temsil, izleyenler kadar sanatçıların da bu özel deneyimi yaşamasına olanak sağladı.

Betimlemeli opera ve bale programına katılan görme engelli Sezer Mert, "Opera şuanda güzel gidiyor. Gayet keyifli buldum. devamını da bekliyoruz. Gerçekten güzel bir ortam var. Çok beğendim ben. Bize bir kulaklık veriyorlar. O kulaklıkla betimleme yapıyorlar. Betimleyen birisi var. Bize sahnedeki o hareketleri betimliyor" dedi.

Düzenlenen programa katılan görme engelli Mürşide Ciğerlioğlu, "Çok keyifli. Ben operayı bugüne kadar sadece müzikten ve gürültüden ibaret olduğunu zannediyordum. Kulaklık ile betimle ile dinleyince aslında bir tiyatrodan gibi oyun sergilendiğini görmüş oldum. Bu yüzden çok güzel çok keyifliydi. Operaya, baleye erişimi sağladı bu sistem" şeklinde konuştu.