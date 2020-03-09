"Üç Silahşor", görme engelliler için sesli betimleme tekniğiyle sahnelendi - Son Dakika
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"Üç Silahşor", görme engelliler için sesli betimleme tekniğiyle sahnelendi

6 saat önce

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından görme engelliler için sahnelendi.

Fransız yazar Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden baleye aktarılan "Üç Silahşor", İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından görme engelliler için sahnelendi.


Eser, Fındıklı Rotary ve Rotaract Kulübü ile Sesli Betimleme Derneği ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi iş birliğinde, sesli betimleme tekniğiyle sunuldu.

İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden gelen 220 görme engelli ile refakatçileri, Giuseppe Verdi'nin müziklerine imza attığı eseri izledi. İzleyiciler, gösterim öncesi de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi fuayesinde sergilenen kostümlerle, sahnedeki dekorları kendilerine yardımcı olan gönüllüler eşliğinde inceleme fırsatı buldu.

Senaryo ve koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy, müzik düzenlemesi Bujor Hoinic tarafından yapılan eserin sesli betimlemesini Sesli Betimleme Derneği uzmanı Emine Konivar üstlendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye prömiyerini yapan eser, önceki sezon İstanbullu sanatseverlere sunuldu.

Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşor", 16. yüzyılda Fransa'da geçiyor. Eser, Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli, gözü pek dört şövalyenin maceralarını ele alıyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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