Üç Soruda Cezayirde Buteflika'nın İstifası
1 saat önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 5. dönem için cumhurbaşkanlığına aday olması; ordunun siyasete müdahalesi ve son olarak da Cumhurbaşkanı'nın istifasıyla sonuçlandı.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 5. dönem için cumhurbaşkanlığına aday olması; ordunun siyasete müdahalesi ve son olarak da Cumhurbaşkanı'nın istifasıyla sonuçlandı.[Haberin detayı için
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:45 Kaynak: Youtube
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