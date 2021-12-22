Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan üç Suriyeli göçmen işçinin bir gece yarısı uyku halindeyken yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. Suriye Gözlemevi'nin raporunda yer alan bu iddianın ardından İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) konuya ilişkin açıklama yaptı. ÖHD, ölenlerin yakınlarının kendileriyle temasa geçtiğini ve hukuki süreçle ilgili gerekli girişimlere başlanıldığını duyurdu.

16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olaya ilişkin olarak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi araştırmasının sonucunu henüz yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli işçilerin 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish olduğu dile getirildi.Olayın ırkçı bir saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

''POLİS KİMSEYE ANLATMAMAMIZI SÖYLEDİ''

Mamoun al-Nabhan'ın kardeşi Ahmet Nabhan, Gazete Duvar'a konuştu. 5 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Nabhan, kardeşinin 23 yaşunda olduğunu ve bir hafta sonra evlenmeye hazırlandığını belirtti.

Nabhan, kardeşinin bir hafta yoğun bakımda kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi. 'Bir şüpheli var, onu yakalayalım öyle haber verin' dediler. Sonra polis yakaladı, o kişinin olduğunu ispatladılar. Türk tarafları basına neden haber vermediler onu da bilmiyorum. Katil bizimle aynı fabrikadan taş alıyordu. İsmi Kamal. Neden oldu, neden yaptı kimse bilmiyor. Sonradan da iki tane Türkiyeliyi bıçakladığını biliyoruz..."

İHD: AYNI ŞAHIS, İKİ KİŞİYİ DE BIÇAKLADI

Öte yandan İHDİzmir Şubesi de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. 16 Kasım'da 3 Suriyeli göçmen işçinin benzinle yakılarak öldürüldüğü yönünde bilgi aldıklarını söyleyen İHD, mülteci dernekleri ve hak örgütleriyle yaptıkları araştırmadaki ilk tespitlerini şöyle aktardı: "Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. 3 Suriye uyruklu mültecinin üzerlerine benzin dökülerek, yanarak yaşamlarını yitirdikleri bilgisi edinilmiştir. Aynı şahsın olay günü 2 kişiyi daha bıçakladığı bilgisi de bulunmaktadır. Yaşamını yitiren mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları bilgileri de yer almaktadır. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz."

AİLELER, ÖHD'YE BAŞVURDU

ÖHD İzmir'den de, "Bugün ırkçı politikaların sonucu olan bir katliam haberi daha aldık. İzmir Güzelbahçe'de 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesine rağmen ailelere baskı yapılarak gizlenen katliamda işçi olarak çalışan 3 Suriyeli mülteci, üzerlerine benzin dökülerek canavarca katledilmiştir. Ailelerin derneğimize başvurusu sonrası hukuki sürecin yürütülmesi adına girişimlere başlanmıştır. Bu katliamın devletin yürüttüğü mülteci politikasıyla doğrudan ilgili olduğu, buna hizmet eden söylemlerin de mültecilere yönelik ırkçılığı derinleştirdiği açıktır" açıklaması yapıldı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERİYOR

Sığınmacılar Hakları Platformu'ndan Talha El Gazi ise üç Suriyeli göçmenin ufak bir atölyede çalıştığını belirterek, şu açıklamada bulundu. "Sabah namazı öncesi bunlar uyuduğu anda birisi gelip yattığı odaya benzin döküp ateşe veriyor. Benzin ve ateşin şiddetiyle ağır yaralanıyorlar. İkisi 10-15 saat sonra vefat ediyor diğeri de bir hafta sonra vefat ediyor. Olaydan sonra vefat eden kişilerin aileleri Adli Tıp raporu bekliyorlar. Herhangi bir sonuç gelmiyor. İki gün önce karakoldan aramışlar. Biz de olayı tespit ettik. İHD, Mazlum-Der, Mülteci Dernekleri olarak yarın İzmir'deyiz. Olaydan 2-3 saat önce oradaki Türk vatandaşla görüşmüş ve 'Ben bu Suriyelileri yakacağım' demiş. Olaydan 5-6 gün sonra da iki Türk'ü bıçaklamış. Bu da bize yakma olayından sonra serbest bırakıldığını gösteriyor."