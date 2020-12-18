Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7 çocuk, 1 kadın ve bebeği taşıması görenleri korkuttu. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosikletteki 10 kişi, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk, kamerayla görüntülendi.
- Kaynak: DHA
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