Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk

AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7 çocuk, 1 kadın ve bebeği taşıması görenleri korkuttu. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosikletteki 10 kişi, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk, kamerayla görüntülendi.



Çocuk, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

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