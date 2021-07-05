Üç tekerli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Üç tekerli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

KONYA - Konya'da üç tekerli motosiklete yüklenen demirlerin üzerine oturan bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç tekerli motosiklet üzerine aracın boyutundan büyük demirleri yükleyen bir kişi, demirleri dengede tutmak için üzerine oturdu. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen üç tekerli motosikletin tehlikeli yolculuğunu gören seyir halindeki diğer vatandaşlar tepki göstererek durumu cep telefonuna kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, "Trafiğe atacağım bunu, herkese zarar ziyan" ifadelerini kullandı. Görüntülerde, aracın boyutundan büyük demirlerin üzerine oturan bir kişinin dengede durarak yolculuk yapması yer alıyor. Tehlikeli yolculuğun nereye kadar gittiği bilinmiyor.