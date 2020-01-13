Üç ton inşaat demirini çaldılar - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaattan 10 bin lira değerinde üç ton inşaat demiri çalındı.



Olay geçen cuma günü meydana geldi. Kutlamışoğlu Süleyman Şah Sokakta inşaat halindeki binanın önünde bulunan değeri 10 bin lira olan üç ton demir çalındı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, demir hırsızlarının peşine düştü. Delilleri değerlendiren polis, şüphelileri tespit ederek takip başlattı. Polis ekipleri, M. B, S. A, F. Y, M. Y'yi yakalamayı başardı. Hırsızlık zanlısı 4 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, çaldıkları üç ton demiri bir hurdacıya 2 bin 320 liraya sattıkları anlaşıldı.



Öte yandan polis, geçen hafta inşaat iskelesi olarak bilinen teleskopik demirleri çalan M.D"yi de yakalamayı başarmıştı. Her iki olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA