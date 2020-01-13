Üç ton inşaat demirini çaldılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç ton inşaat demirini çaldılar - Son Dakika

Üç ton inşaat demirini çaldılar

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaattan 10 bin lira değerinde üç ton inşaat demiri çalındı.

Üç ton inşaat demirini çaldılar, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaattan 10 bin lira değerinde üç ton inşaat demiri çalındı.


Olay geçen cuma günü meydana geldi. Kutlamışoğlu Süleyman Şah Sokakta inşaat halindeki binanın önünde bulunan değeri 10 bin lira olan üç ton demir çalındı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, demir hırsızlarının peşine düştü. Delilleri değerlendiren polis, şüphelileri tespit ederek takip başlattı. Polis ekipleri, M. B, S. A, F. Y, M. Y'yi yakalamayı başardı. Hırsızlık zanlısı 4 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, çaldıkları üç ton demiri bir hurdacıya 2 bin 320 liraya sattıkları anlaşıldı.


Öte yandan polis, geçen hafta inşaat iskelesi olarak bilinen teleskopik demirleri çalan M.D"yi de yakalamayı başarmıştı. Her iki olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İznik, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor
8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı - Son Dakika Haber
21:10 Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı - Son Dakika Haber
21:06 Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı - Son Dakika Haber
21:01 Beylikdüzün'deki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:51 Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika Haber
20:50 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Son Dakika Haber
20:29 Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç ton inşaat demirini çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]