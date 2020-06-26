Üç ülke Libya için ortak bildiri yayınladı - Son Dakika

Üç ülke Libya için ortak bildiri yayınladı

Almanya, Fransa ve İtalya, Libya'daki durumla ilgili ortak açıklama yayınlayarak, tüm tarafları hemen ve önkoşullar olmaksızın savaşı durdurmaya ve ülkedeki diğer askeri operasyonları sona erdirmeye çağırdı.

Almanya, Fransa ve İtalya, Libya'daki durumla ilgili ortak açıklama yayınlayarak, tüm tarafları hemen ve önkoşullar olmaksızın savaşı durdurmaya ve ülkedeki diğer askeri operasyonları sona erdirmeye çağırdı.

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Almanya Dışişleri Bakın Heiko Mass, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun yayınladığı ortak Libya açıklamasında, "Libya'daki durumun kötüleşmeye ve bölgesel olarak riskinin daha da artmaması için tüm tarafları hemen ve önkoşulsuz olarak savaşı durdurmaya ve askeri operasyonları sona erdirmeye çağırıyoruz. Tüm yabancı aktörleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen silah ambargosuna herhangi bir müdahaleyi sona erdirmeye ve tam olarak uymaya çağırıyoruz. Kalıcı ve güvenilir bir ateşkesin imzalanmasını sağlamak için UNSMIL himayesinde 5 + 5 Askeri Komite'de müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını savunuyoruz. Bu, çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm için gerekli olan Libya içinde taraflar arasında siyasi diyaloğunun somut olarak yeniden başlaması için gerekli iklimi oluşturmak için gerekli bir yapı taşı olacaktır. 6 Haziran'da açıklanan Mısır girişimi de dahil olmak üzere bu konudaki tüm çabalar desteklenmelidir. Ateşkes anlaşmasını ve Libya'daki krize müzakere edilmiş siyasi çözümü destekleyecek her türlü girişim, kapsayıcı olmalı ve tek geçerli çerçeve olan Berlin sürecine sıkıca bağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya, İtalya, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç ülke Libya için ortak bildiri yayınladı - Son Dakika

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