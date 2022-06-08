Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak - Son Dakika
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Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak

08.06.2022 11:03

Taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4, yılın ikinci yarısında 3 ülkede ilk kez boy gösterecek.

Taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4, yılın ikinci yarısında 3 ülkede ilk kez boy gösterecek.

Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında en popüler araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4'ü tanıttıklarını söyledi.

Araçların farklı konfigürasyonlarının çeşitli ülkelerin orduları ve güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ifade eden Karel, tatbikatta yalnızca Türk ordusu ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin değil, 40'ın üzerinde ülkenin savunma bakanları, kuvvet komutanları ve üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını dile getirdi. Karel, tatbikat vesilesiyle araçlara yönelik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

"Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz." diyen Karel, yaptıkları sözleşmeler kapsamında bir kısım teslimatın bu yıl başlayacağını bildirdi. Karel, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Yörük 4x4 araçlarının üç ülkeye teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Ejder Yalçın için daha önce yaptığımız sözleşmeler kapsamında farklı ülkelere teslimatlar devam ediyor. Hedefimiz bu potansiyeli artırarak ülkemize katma değer kazandırmaya devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Araçların üretimi için Nurol Makina Programlar Müdürlüğünün planlamalar yaptığı bilgisini veren Karel, şunları kaydetti:

"Bu dönemdeki en büyük sıkıntılarımızdan biri tedarik zincirindeki aksamalar. Gerek Planlama gerek Programlar Müdürlüğünün daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmeleri kapsamında bazı önlemleri almıştık. Bu kapsamda müşterilerimizin teslimatlarını mümkün olduğunca geciktirmeden, sözleşmelerde taahhüt ettiğimiz zamanlarda vermek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Umarım sadece Nurol Makina için değil, tüm Türk firmaları için güzel bir tatbikat geçer, ürünlerimizi yeni ülkelerde de görme imkanımız olur."

Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak
Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak
Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak
Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç ülke Türk zırhlısı Yörük 4x4 kullanmaya başlayacak - Son Dakika

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