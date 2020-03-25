Ordu ve Hatay'daki iki lise öncülüğünde, Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna'dan öğrenciler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri görüntülerle "evde kal" çağrısına destek verdi.

Ordu Ünye Atatürk Anadolu Lisesi ve Hatay Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, "Techno Authentic Life e-twinning Projesi" kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna'daki bazı öğrenciler, koronavirüsle mücadelede farkındalığı artırmak için "#EvdeKal" temalı video hazırladı.

Ünye Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Hüseyin Kırman, üç ülkede 9 okuldan birer öğrenciyle irtibata geçerek, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri kendisine göndermelerini istedi.

Öğrencilerin hazırladığı videolar, Hatay Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Huriye Akgül tarafından birleştirildi.

Görüntüler, e-twinning hesaplarından paylaşıldı.

Videolarda, liseli öğrencilerin kendi dillerinde "Virüs değil, tedbirsizlik öldürür. Maske yeter", "Şimdi temiz ol, evinde kal Türkiye", "Sağlığımı düşünüyorum, evimde kalıyorum. Evinde kal Türkiyem", "Evinde kal Azerbaycan", "Zamanın ne kadar değerli olduğunu unuttun, şimdi evde kalarak hatırla" sözleri yer alıyor.

Hüseyin Kırman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünya gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğini, bu konuya dikkati çekmek adına çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Öğretmenler olarak çocukların virüse karşı duyarlılık göstermelerini, mücadele eden büyüklerine destek olmalarını istediklerini belirten Kırman, şunları kaydetti:

"Çevre duyarlılığı ile teknolojiyi birleştirme adına oluşturulan bir proje. Proje ortağı olan okulların öğrencileri şu anda dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşların evde kalmalarını istedikleri bir video çektiler. Videoda her okuldan bir kişi olmak kaydıyla toplam 9 öğrencimiz 'evde kal' diyerek bu harekete destek verdi."