Üç ülkenin eskrim milli takımları baba ve iki oğluna emanet

Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ile oğulları Ukrayna Milli Takımı Başantrenörü Oleg ve Azerbaycan Milli Takımı Başantrenörü Vadym, üç ülkenin eskrimde başarılı olması için çalışıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonunun altı yıl önce milli takımları emanet etmesinin ardından bu branştaki başarılara önemli katkısı olan Azerbaycan asıllı Ukraynalı başantrenör Valery Shturbabin'in, kendisi gibi milli sporculuk kariyerlerinden sonra antrenörlüğe geçiş yapan oğulları Oleg Shturbabin ve Vadym Shturbabin sahada rakip oluyor.

Valery Shturbabin, Ukrayna Eskrim Milli Takımı Antrenörü olan oğlu Oleg Shturbabin (35) ile Antalya'da gerçekleştirilen kamplarda hasret giderdi.

Bu yılki kampa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Azerbaycan Eskrim Milli Takımı Antrenörü olan diğer oğlu Vadym Shturbabin (37) katılamadı.

Baba ve oğulları şampiyonalarda birbirlerinin rakibi

Valery Shturbabin, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna'dan milli sporcuların Antalya'da hazırlık kampı yaptığını, küçük oğluyla çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda kampa büyük oğlunun çalıştırdığı Azerbaycan'ın da katıldığını hatırlatan Shturbabin, şöyle konuştu:

"Oğullarıma en başında hangi branşta ilerleyeceklerini kendi tercihlerine bıraktım. Onlar da eskrimi tercih etti. Oğlum Oleg eskrimde sporcu olarak önemli başarılara imza attı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında üçüncülükleri var. Normalde her yıl kampları beraber yapıp, birlikte çalışıyoruz. Bu sayede hasret gidiyoruz. Şampiyonalarda ise farklı ülkelerin başında rakip oluyoruz. Sporcularımız da burada arkadaşlar. Ancak pistte artık arkadaşlık kalmıyor. Biz de de durum aynı. Maçta rakibiz ancak maçtan sonra baba ve oğul olarak maçı konuşuruz."

Evde tek konuşulan şey eskrim

Ukrayna Eskrim Milli Takımı Antrenörü Oleg Shturbabin, babasının yanında antrenmanlara giderken eskrime ilgi duyduğunu, bu spora başladığını dile getirdi.

Babasının Türk Milli Takımı'nın başına geçmesiyle Ukrayna Milli Takımı'nın antrenörsüz kaldığına değinen Oleg Shturbabin, "Bunun üzerine aktif sporu bırakarak antrenör olmaya karar verdim. Sonra da Ukrayna Milli Takım antrenörlüğüne getirildim. Birkaç yıldır da Ukrayna Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyorum. Bir evde farklı ülkelerin takımını yöneten üç antrenör olması oldukça güzel. Evde bir araya geldiğimizde tek konuştuğumuz konu eskrim oluyor." ifadelerini kullandı.