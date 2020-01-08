Üç ülkenin temsilcileri Hedasi Barajı için Etiyopya'da toplandı - Son Dakika

ADDİS Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, Mısır ile krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin "Bu görüşmeler son bir şans." dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakan ve uzmanların bir araya geldiği Hedasi Barajı müzakereleri başladı.

ABD'nin girişimiyle başlatılan yeni müzakere turunun son ayağı olan toplantıda konuşan Bekele, "Son görüşme deneyimimizden bu yana, çok fazla siyasi müdahale ve kararsızlık, müzakerelerdeki ilerlemeyi engelledi." diye konuştu.

Etiyopya'nın teknik konulardaki sorunlar için teknik çözümlerin üretilebileceğine inandığını söyleyen Belkele, "Bu görüşme son bir şans." ifadesini kullandı.

Mısır Su Kaynakları Bakanı Muhammed Abdel Ati ise üç ülkenin pek çok konuda uzlaşıya varsa da halen görüş ayrılıklarının olduğuna işaret etti.

Toplantıda ABD ve Dünya Bankasından gözlemciler de hazır bulundu.

Mısır daha önce, barajdan yılda 40 milyar metreküp su bırakılmasını ve Hedasi Barajı'nın doldurulması sırasında kendi ülkesindeki Asvan Barajı'ndaki 165 metre doluluk seviyesinin korunmasını istemişti.

15 Ocak 2020'ye kadar sonuç bekleniyor

ABD öncülüğünde Washington'da 6 Kasım'da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak'a kadar bir sonuca varması gerekiyor.

Bakanların görüşmelerinden olumlu sonuç çıkması durumunda anlaşma taslağı hazırlanarak, barajın suyla doldurulma süresi belirlenecek. Bu süre bölgede yaşanacak kuraklık ve yağış oranları çerçevesinde tekrar gözden geçirilecek. Elektrik üretim ünitelerinin faaliyet cetveli de belirlenecek.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.