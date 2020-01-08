Üç ülkenin temsilcileri Hedasi Barajı için Etiyopya'da toplandı - ADDİS - Son Dakika

Hedasi Barajı müzakereleri kapsamında yapılan toplantıya katılanlar

Toplantıda buABD ve Dünya Bankasından gözlemciler

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele'nin toplantıdaki konuşması

Mısır Su Kaynakları Bakanı Muhammed Abdel Ati'nin toplantıdaki konuşması

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas'ın toplantıdaki konuşması Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, Mısır ile krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerine ilişkin "Bu görüşmeler son bir şans." dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakan ve uzmanların bir araya geldiği Hedasi Barajı müzakereleri başladı.

ABD'nin girişimiyle başlatılan yeni müzakere turunun son ayağı olan toplantıda konuşan Bekele, "Son görüşme deneyimimizden bu yana, çok fazla siyasi müdahale ve kararsızlık, müzakerelerdeki ilerlemeyi engelledi." diye konuştu.

Mısır Su Kaynakları Bakanı Muhammed Abdel Ati ise üç ülkenin pek çok konuda uzlaşıya varsa da halen görüş ayrılıklarının olduğuna işaret etti.

Toplantıda ABD ve Dünya Bankasından gözlemciler de hazır bulundu.

Mısır daha önce, barajdan yılda 40 milyar metreküp su bırakılmasını ve Hedasi Barajı'nın doldurulması sırasında kendi ülkesindeki Asvan Barajı'ndaki 165 metre doluluk seviyesinin korunmasını istemişti.