Üç ülkeyi uçarak geçen Akıncı, Azerbaycan'da! - Son Dakika
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Üç ülkeyi uçarak geçen Akıncı, Azerbaycan'da!

22.05.2022 12:36
Üç ülkeyi uçarak geçen Akıncı, Azerbaycan'da!

Teknofest Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de uçuş gösterileri yapacak olan Akıncı, üç ülkeyi geçerek Bakü'ye ulaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA yeni bir başarıya daha imza attı. Teknofest Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak.

Bayraktar Akıncı'lar, Teknofest için Azerbaycan'da!

21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalanan ilk Akıncı, Türk hava sahasını geçtikten sonra uçuşa Gürcistan üzerinde devam etti. Gürcistan'ı geçtikten sonra Azerbaycan hava sahasına giren AKINCI, yaklaşık 5 saatte Bakü'ye ulaştı. Öğle saatlerinde yola çıkan ikinci Akıncı da aynı rotayı izleyerek yaklaşık 2000 km'lik uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlarını başarıyla bitiren Akıncı'lar, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Böylece havacılık tarihimizde ilk kez milli olarak geliştirilen bir İHA, 3 ülke geçerek ve yaklaşık 2000 km. kat ederek uzun ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile deniz yüzeyindeki hedefe yönelik başarılı bir atış testi gerçekleştiren Bayraktar Akıncı, aynı zamanda milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunun da sahibi.

Üç ülkeyi uçarak geçen Akıncı, Azerbaycan'da!

Test uçuşlarına devam eden Bayraktar Akıncı B TİHA, 11 Mart 2022'de gerçekleşen test uçuşunda 40.170 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmıştı. Şu ana kadar güvenlik güçleri envanterine 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA girdi.

Üç ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı

Akıncı TİHA için şimdiye kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında uçakların ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatını tamamlayarak gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde etti.

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Kaynak: Shiftdelete

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