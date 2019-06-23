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Üç üniversite bitirdi ama okuma azmi bitmedi

7 dakika önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Zeynep Kara, 52 yaşında olmasına rağmen üçüncü üniversiteyi bitirdi.

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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Zeynep Kara, 52 yaşında olmasına rağmen üçüncü üniversiteyi bitirdi. En son Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulundan mezun olan Zeynep Kara, 1993 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Pazarlama Bölümünden, 2010 yılında ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü ve Danışmalık Bölümünü bitirerek mezuniyet törenine katılan Zeynep Kara, hedefinde ise doktora yapmak olduğunu söyledi.

Üç üniversite diplomasının yanı sıra çeşitli dallarda 30'a yakın eğitim ve kültürle ilgili sertifikalara da sahip olduğunu kaydeden Kara, "İlkokula başladığım günden beri sürekli kitap okuyan bir insanım. Gençlerimizde ne bulurlarsa okusunlar. Ama bunu okurken okuduğunun kesin doğru olduğunu düşünerek okumasınlar. Kafalarında, zihinlerinde okuduklarını yorumlayarak okusunlar. Hiçbir yayın zararlı değildir, zararlı olması senin yorumuna bakar. Okuduğunu süzerek alacaksın. Okumaktan asla vazgeçmesinler. Ben okumanın yaşı yoktur ilkesiyle 60 yaşında yüksek lisansımı tamamlayacağım. Gençlerimiz kesinlikle sportif faaliyetlere ve aktivitelere katılsınlar. Ben mesela 1985 yılında uçakla paraşütle atlamaya başladım. Kort tenisi oynadım. Karate kursları aldım. Voleybol ve basketbol oynadım. 2014 yılında yamaç paraşütüne başladım ve babamın vefatı dolayısıyla 2017 yılında bırakmak zorunda kaldım. Gençlerimiz muhakkak bir spor dalıyla ilgilensinler, uykudan vazgeçmeleri lazım. Çünkü Türkiye'nin uyuyan değil uyanık gençlere ihtiyacı var" diyerek gençlerin çok çalışması gerektiğini ifade etti. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Eynesil, Zeynep Kara, Giresun, Güncel
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