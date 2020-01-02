Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı - Son Dakika

Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şahıstan biri tutuklanırken, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç uyuşturucu zanlısından biri için tutuklama kararı, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç şahıstan biri tutuklanırken, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen iki ayrı çalışmalarda üç şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada ise, 72,2 gram bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 12,68 gram metamfetamin maddesi, 9,43 gram esrar maddesi, 1 adet 6,35 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Polis ekiplerince yakalanan ve haklarında işlem yapılarak adliyeye sevk edilen üç şüpheliden biri tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:43 Kaynak: İHA
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