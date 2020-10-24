Üç yaşında engelli kaldı, hayalinden vazgeçmedi - Son Dakika

Elektrik çarpması sonucu çocuk yaşta sol bacağını kaybeden ve organ nakli olan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında ter döküyor.

Genç basketbolcu, henüz üç yaşındayken 17 bin voltluk yüksek akıma kapılması sonucu sol bacağını kaybetti. Lisedeki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbolla tanışan Öksüz, uzun yıllar verdiği emeklar sonrası Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımında forma giymeyi başardı.

Sporla hayata tutunan ve takımın gülen yüzü olan Ramazan Öksüz, verdiği mücadeleyle takdir topluyor.Azmi ve çalışkanlığıyla hayranlık uyandıran basketbolcu Öksüz, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, spor hayatına devam edebilmek için büyük fedakarlıklar verdiğini dile getirdi.

Öldü sanılıp morga konulduğunu ve bir gün morgda kaldığını belirten Ramazan Öksüz, "Organ nakli oldum, uzun süre hastanede yattım. Daha çocuk yaşta hayata engelli başladım. Bundan şikayetçi değilim. Hayatı seviyorum. Basketbolu seviyorum. Başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı olmak üzere kulüp yöneticilerim ve hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Takım antrenörü Emre Elman, "Basketbol takımımız yaklaşık 4 yıldır süper ligde köklü bir takım olarak mücadele ediyor. Ramazan öksüz azimli bir sporcu. Yaşadığı süreci ikinci bir hayat olarak değerlendirip, hayata farklı bir şekilde tutunarak basketbolda farklı şeyler yapmaya başladı. Spor özellikle engelli arkadaşlarımıza yeni bir hayat oluyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı biz engellilere çok büyük destek veriyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.