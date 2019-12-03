Son Dakika Haberleri: Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında
Son Dakika Dünya Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında - Son Dakika Dünya

Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Aynı evin bir başka odasında ayaklarından bağlanmış olan bir kadın gözaltına alındı.

Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Aynı evin bir başka odasında ayaklarından bağlanmış olan bir kadın gözaltına alındı.


Kaliforniya eyaleti polis yetkilileri Maricela Magana Ruiz adlı kadının çocuğun hayatını tehlikeye atmak suçundan şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
NATO Genel Sekreteri: Türkiye sorununun Londra'da çözüleceğinin sözünü veremem Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]