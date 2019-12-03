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Üç yaşındaki çocuğunu elleri bağlı halde yanan evde bırakan anne gözaltında
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Aynı evin bir başka odasında ayaklarından bağlanmış olan bir kadın gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde yangın ihbarı alan ilk yardım ekipleri, yanan evde 3 yaşındaki bir çocuğu elleri bağlı ve başına plastik torba geçirilmiş halde buldu. Aynı evin bir başka odasında ayaklarından bağlanmış olan bir kadın gözaltına alındı.
Kaliforniya eyaleti polis yetkilileri Maricela Magana Ruiz adlı kadının çocuğun hayatını tehlikeye atmak suçundan şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:12
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