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Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti! - Son Dakika

Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!

24.11.2021 14:12

Adana'da dün gece tabancayla öldürülen genç kadının 2 yıl önce de kocasının öldürüldüğü ortaya çıktı. Öksüz ve yetim kalan 3 yaşındaki kızları ise her şeyden habersiz anneannesinin yanında adli tıp kurum morguna geldi.

Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında dün gece ateşli silahla yaralandıktan sonra sürünerek dışarı çıkan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Yıldız Gökçe'nin (20) hayatıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı

Bu acının tarifi yok! 2 yıl önce babası, dün annesi cinayete kurban gitti

"KOCASI DA 2 YIL ÖNCE CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Ekin Yıldız Gökçe'nin 16 yaşında Selçuk Fakıoğlu (25) ile evlendiği bu evlilikten Şura Fakıoğlu (3) isimli bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Ayrıca Fakıoğlu'nun 5 Ağustos 2019 günü Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir otoparkta husumetlileriyle barışmaya gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Gökçe'nin daha sonra E.T. isimli bir kişiyle dini nikah kıyarak evlendiği belirlendi.

Bu acının tarifi yok! 2 yıl önce babası, dün annesi cinayete kurban gitti

"ŞURA 2 YIL ÖNCE BABASIZ, DÜN GECE DE ANNESİ KALDI"

Bu arada, Gökçe'nin annesi Nermin Yıldız (40) torunu Şura ile annesi Aysel Tezel'i (70) yanına alarak kızının cenazesini almak için adli tıp kurumu morguna gitti. 2 yıl önce babası, dün de annesi cinayete kurban giden Şura Fakıoğlu her şeyden habersiz anneannesiyle birlikte morg önünde beklemeye başladı. Nermin Yıldız, kızının katilinin bir an önce bulunmasını isteyerek, "İdamı geri çıkarsınlar. Yeter artık kudurdular. İdam kalktı herkes kudurdu. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Önce damadımı sonra kızımı öldürdüler" diyerek ağladı.

Bu acının tarifi yok! 2 yıl önce babası, dün annesi cinayete kurban gitti

"ÇOCUK GİTTİ ORADA ÖLDÜRDÜLER"

Aysel Tezel ise Ekin Yıldız Gökçe'nin kocasının öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Gel barışalım diye çağırdılar çocuk gitti orada öldürdüler. Torunumun kızı şimdi hem annesiz hem babasız kaldı" diye ağladı.

Gökçe'nin cenazesi adli tıp kurumu morgundan alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.

Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!

Nermin Yıldız, Adli Tıp, Selçuk, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti! - Son Dakika


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