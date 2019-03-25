Son Dakika Haberleri: Üç Yaşındaki Ömer Asaf'ın İmdadına İtfaiye Yetişti

Üç Yaşındaki Ömer Asaf'ın İmdadına İtfaiye Yetişti

11 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, binada mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Üç Yaşındaki Ömer Asaf'ın İmdadına İtfaiye Yetişti, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, binada mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarıcalı Mahallesi Şehit Ahmet Sarı Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıktığı dairede bulunan ve dumandan etkilenen Edanur Ö. ile Saliha Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun duman nedeniyle binanın üçüncü katındaki evlerinde mahsur kalan Murat Tekin ile 3 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Tekin itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile binadan tahliye edildi.

Baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Ömer Asaf, İtfaiye, Güncel
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