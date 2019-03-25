Üç Yaşındaki Ömer Asaf'ın İmdadına İtfaiye Yetişti
11 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, binada mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, binada mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Sarıcalı Mahallesi Şehit Ahmet Sarı
Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıktığı dairede bulunan ve dumandan etkilenen Edanur Ö. ile Saliha Ö, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yoğun duman nedeniyle binanın üçüncü katındaki evlerinde mahsur kalan Murat Tekin
ile 3 yaşındaki oğlu Ömer Asaf
Tekin itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile binadan tahliye edildi.
Baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: AA
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