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Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı - Son Dakika

Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı

17.11.2021 11:24

Mersin'in Gülnar ilçesinde kışı geçirmek için Yanışlı Mahallesi'ne göç eden ailesinin çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmaları sırasında korkutan bir gelişme yaşandı. Kayalıkların üzerinde kan izlerine rastlayan ekipler, bu kanın Müslüme ye ait olup olmadığını araştıracak,

Türkiye, Kayıp Yörük kızı Müslüme'den gelecek iyi habere kilitlenmişken, son yaşanan gelişme duyanları korkuttu. Küçük kızın kaybolduğu bölgede arama gerçekleştiren ekipler, kayalıkların üzerinde kan izlerine rastladı. Bu izlerin Müslüme'ye ait olup olmadığı, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADILAR

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Kayıp Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu

BÖLGE SAKİNLERİ DE DESTEK VERİYOR

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.

Kayıp Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu

KAYADA KAN İZLERİ BULUNDU

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Kayıp Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında korkutan gelişme! Kayanın üzerinde kan izleri bulundu
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı

10 Kasım, Mersin, Gülnar, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı - Son Dakika


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