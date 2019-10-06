Son Dakika Haberleri: Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak
Son Dakika Güncel Haber

Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak

1 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen biri yaralı 3 yavru leyleğin tedavi ve bakımları yapılıyor.

Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen biri yaralı 3 yavru leyleğin tedavi ve bakımları yapılıyor.

İlçede bir vatandaş tarafından, Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen üç leylek yavrusu koruma altına alındı.

Merkez Müdürü Salim Eren, AA muhabirine, yavrulardan birinin kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını söyledi.

Merkezin veteriner hekimi tarafından leyleklere müdahale edildiğini belirten Eren, "Sol kanadı kırık olan leyleğimizin gerekli tedavisi yapıldı. Diğer yavru leyleklerle beraber kafeslere alınarak bakımlarını yapıyoruz. Bu yavru leyleklere biz sahip çıkmasaydık muhtemelen hayatlarını sürdüremezlerdi." dedi.

Eren, leylekler sağlıklarına kavuşunca ve uçabilecek konuma gelince doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu
Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, Ali Koç'a türkü söyledi! Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Serinlemek için zap suyu'na giren 2 kuzen boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]