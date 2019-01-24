Son Dakika Haberleri: Üç yeni Girişim Evi daha açılacak

Üç yeni Girişim Evi daha açılacak

1 saat önce

BUSİAD ve TİM-TEB Girişim Evi işbirliği ile BUSİAD Evi'nde "TEKNODAY Bursa Buluşması" gerçekleştirildi.

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BUSİAD ve TİM-TEB Girişim Evi işbirliği ile BUSİAD Evi'nde "TEKNODAY Bursa Buluşması" gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10 

Bursa, Ekonomi
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