Üç yeni Girişim Evi daha açılacak
1 saat önce
BUSİAD ve TİM-TEB Girişim Evi işbirliği ile BUSİAD Evi'nde "TEKNODAY Bursa Buluşması" gerçekleştirildi.
BUSİAD ve TİM-TEB Girişim Evi işbirliği ile BUSİAD Evi'nde "TEKNODAY Bursa
Buluşması" gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10
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