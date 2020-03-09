Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme

6 saat önce

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme 'Tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan 11 kişi yakalandı Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'tetikçi'...

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme

'Tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan 11 kişi yakalandı

İSTANBUL - Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören'de öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Tribündeki ranta dayalı olduğu ileri sürülen cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, "azmettirme" iddiasıyla aranan "Dede İsmail" lakaplı İsmail D. ve İbrahim G. isimli iki şüpheli ile "tetikçi" olduğu iddiasıyla aranan Samet D.'nin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 11 tabanca ve bu silahlara ait 258 mermi ele geçirildi. Cinayette silahı kullandığı iddia edilen Samet D.'nin olayı gerçekleştirmek için tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden firar ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2017'de işlenen cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ile emniyetin gerçekleştirdiği operasyona ait görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, "tetikçi" ile olayı azmettirdiği ileri sürülen şüphelilerin koşuşturması yer alıyor.

Diğer yandan operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar da emniyette sergilendi.

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe tribün lideri ile ilgili yeni gelişme

Fenerbahçe, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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