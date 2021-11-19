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Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?

19.11.2021 14:04
Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?

Astrologlara göre bugün gerçekleşen ay tutulması hayatımızı üç yıl boyunca etkileyecek. Peki, tutulmanın hangi burcu nasıl etkileyeceğini öğrenmeye ne dersiniz? Evet diyorsanız, detaylar haberimizde.

Astrologlara göre ay tutulmaları; duygularımızın en tepeye çıktığı, bir şeylerin artık bittiği, sonuçlandığı, bir devrin kapandığı özellikle de hayatımızda kadınlarla ilgili durumların gün yüzüne çıktığı, kaderin yazıldığı gökyüzü zamanlarıdır.

İşte o gökyüzü zamanlarının tek tek burçlara etkileri...

KOÇ BURCU

Para kaynaklarınız ve kazanç miktarınızı ilgilendiren yeni gündemler zihninizde dolaşabilir. Gelir ve gider temaları hız kazanabilir. Yeteneklerinizi ortaya çıkarmaktan kaçmamalı özgüven problemleriniz var ise şifalandırmaya başlayabilirsiniz. Kaybetme korkusu ve kriz ortamları da böylece geride kalabilir. Kimileriniz uzun süredir sabrederek beklediği paralara nihayet kavuşabilir. Gizli kalmış bir yeteneğinizi keşfetmeniz ile iş yaşantınızda fark yaratabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Burcunuzda gerçekleşecek tutulma ile hayatınızın her alanı büyük ilerleme ve değişime gebe gözüküyor. Tanınırlık, dikkat toplama ve yapılan eylemlerden alkış almaya açıklık söz konusu. Dış koşullar çevrenizi sarsa da dikkatinizi dağıtan tüm unsurlardan uzaklaşmanız iyi olabilir. Gerekirse yolunuza yalnız devam etmelisiniz. Sağlık sorunları daha yararlı çözümler geliştirmek üzere gündeme gelebilir. Dış görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Yurt dışı veya şehir dışı fırsatlarınız olabilir. Uzak ülkelere keyifli seyahat planları yapabilirsiniz. Lüks ihtiyaçlar artık daha masraflı hale gelmeye başlayabileceğinden bütçenizde sağlam bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Serbest veya freelance çalışmaya başlayabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi şifalandıracak çalışmalara yönelebilirsiniz. Kontrol dışı yaşantınızda son bulan olaylar bir yandan potansiyel bir sorunu da bitirebilir. Spiritüel eğitimler, arınma çalışmaları ve detoks çalışmalarından maksimum verimi elde edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sosyal çevrenizde yeni renkli yüzler ve başarılı insanlarla görülebilirsiniz. Ortak çalışmalar, iş birlikleri ve ekip ruhu sizin ilerlemeniz için önemli unsurlar arasında olmaya başlayabilir. Arkadaşlarınızla ortak işler yaparak para kazanmak, sizi değerli hissettiren topluluklarla buluşmanız söz konusu olabilir. Kariyerinizden elde edilen gelirler artmaya başlayabilir. Geleceğe dair amaçladıklarınızı hayata geçirmeye başlayabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Kariyerinizde ilerleme ve tanınırlık kazanmak bakımından şanslı tesirler altında olacaksınız. Yeteneklerinizle takdir edilmeye, terfi almaya, statü değişimine açıksınız. Güçlü bir kişi elinizden tutabilir. Sizi bunaltan bir ev, ofis veya aile baskısından da artık uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Mekân değişimleri ve bağımsız yaşam başarılarınızı körükleyebilir. Toplumda imajınıza iyi gelecek ve destekleyecek güven veren, tutarlı insanları çevrenize toplayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Yurt dışı, uzak ülkeler ve yabancı insanlar sayesinde sağlam değerler yaratabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler ve akrabalarınızın hayatında önemli değişimler gerçekleşebilir. Bakış açınızı daha pozitife çevirecek gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda ilerlediğinizi ve fikirlerinizin daha çok onay gördüğüne şahitlik edebilirsiniz. Mesleki eğitimler alabilirsiniz. Medya ve reklam üzerinden kazanımlarınızı arttırabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Eş veya ortaklarınızın desteği sayesinde elde ettiğiniz gelirlerde artış yaşanabilir. İnsanlarla güç birliği oluşturabilirsiniz. Yatırımlarınız karlanabilir. Bankacılık, sigorta, okült konular ve araştırma odaklı kariyere sahipseniz daha çok ilerleyebilirsiniz. Psikolojik yönden güçlenebilir şifayı bulabilirsiniz. Sağlık konularınız öne çıkabilir. Cerrahi müdahale gerektiren sağlık problemleriniz var ise yaptırarak kurtulabilirsiniz.

AKREP BURCU

İlişkiler konularınız hareketleniyor. Sağlıklı ilişkileriniz evliliğe doğru ilerlerken yanlış beraberliklerde yol ayrımları tetiklenebilir. Sosyal çevrenizde ilgi odağı olabilir, davetler alabilir ve popüler hissedebilirsiniz. Güçlü rakip ve düşmanlarınız kendisini belli ederek önünüzü kesmeye çalışabilir. Dolayısıyla insanlarla mesafenizi tekrardan ayarlamak ve tehdit unsuru olan kişilere karşı temkinli olmanız gerekebilir. İmajınızda ve sağlığınızda değişimler yapabilirsiniz.

YAY BURCU

İş ve gündelik sorumluklarınızın artmaya başlıyor. Çalışma hayatınızda yepyeni bir alanda kendinizi geliştirmeye, ustalık kazanmak için çaba göstermeye başlayabilirsiniz. Kendinizi yönsüz ve amaçsız hissediyorsanız işe girme olasılığınız da var. Sağlığınızı daha dikkatli beslenerek ve sporla destekleyebilirsiniz. Mevcut işlere yetişmeniz için özdisiplini aktive etmeniz ve daha programlı olmanız iyi olabilir. Size uğur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilir veya objeler edinebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Aşk ve flört yaşamınızda hareketli gelişmeler yaşanabilir. Duygularınız tekrardan canlanabilir ve aşık olabilirsiniz. Gelecek hedefleriniz için motivasyonunuz yükselebilir. Üretici, yaratıcı ve enerjik duruşunuzla ilgi odağı olabilirsiniz. Kılık kıyafet, tatil ve takı alışverişlerini sıklaştırabilirsiniz. Lüks ihtiyaçlarınız artabilir. Yatırımlardan, hobilerden ve spekülasyondan kazançlı çıkmanız da mümkün. Hayat daha çok yüzünüze gülmeye başlayabilir.

KOVA BURCU

Köklerinizle, aile yaşantınızla daha haşır neşir olabileceğiniz yeni bir süreç başlıyor. Evlenmek, taşınmak veya ev alıp/satmak konularını merkeze alabilirsiniz. Aile üyelerinizle maddi ve manevi daha çok ilgilenmenizi gerektiren yaşam şartları devreye girebilir. Ev ve arsa yatırımları yapabilirsiniz. İş yaşantınızda da aynı oranda değişim, bırakma ve değiştirme ihtiyacı devreye girebilir. Tamamen evden ve uzaktan çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Öğrenmeye oldukça açık meraklı ve konuşkan bir süreçtesiniz. Kimi zamanlar zihnen yorgun ve karışık hissedebilirsiniz. Kısa geziler, kardeşler, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinden gelecek fırsatlar sizi bulabilir. Teknolojik cihazlara ve arabalara yatırım yapabilirsiniz. Seminer, eğitim, ticaret ve internet yoluyla yeni para kaynakları önünüze çıkabilir. İletişim kabiliyetlerinizi ve dilinizi geliştirebilirsiniz. Daha etkili sunum ve pazarlama tekniklerini öğrenebilirsiniz.

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Son Dakika Yaşam Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç yıl sürecek: 19 Kasım ay tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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