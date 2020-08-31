Üç yılda 7 resim sergisi açan 16 yaşındaki Asya'nın hedefleri büyük - Son Dakika

Üç yılda 7 resim sergisi açan 16 yaşındaki Asya'nın hedefleri büyük

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Asya Sazlı, yaptığı yağlı boya resimlerden oluşan sergileriyle adından söz ettiriyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Asya Sazlı, yaptığı yağlı boya resimlerden oluşan sergileriyle adından söz ettiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgisi olan Sazlı, 9 yaşında başladığı resim sanatında yaptığı yaklaşık 150 yağlı boya tablo ile 3'ü kişisel, 4'ü karma olmak üzere 7 sergi açtı.

İlk kişisel resim sergisini 13 yaşında açan, bugüne kadar pek çok ulusal yarışmada derece elde eden Sazlı'nın eserleri, yurt içinden birçok sanatseverin ilgisini çekiyor.

Aynı zamanda Merzifon Fen Lisesi öğrencisi olan ve sergileri yoğun ilgi gören Sazlı, yakın zamanda 8'inci sergisinde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

"Resimlerimle birlikte yaşadığım bir hayatım var"

Asya Sazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

"Bence resim yapanların iki hayatı var." diyen Sazlı, şöyle devam etti:

"Birincisi biyolojik hayatım, yemek yediğim su içtiğim. İkincisi de resimlerimle birlikte yaşadığım bir hayatım var; bu hayatımı tamamen ben belirliyorum, benim hayal gücüme bağlı. Mesela gökyüzünün mavi olma şartı yok, benim hayalimde ve resimlerimde gökyüzü mor renkte. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Genelde at çiziyorum. Atın resme çok uygun düştüğünü düşünüyorum. Yanına da figür çiziyorum. Çünkü atlarla insanların duygularının bir noktada benzerlik gösterdiğini düşünüyorum. Yaptığım çalışmalarla ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. En büyük hayalim, resimlerimden oluşan bir sanatevi açmak."

Sazlı, "Bu zamana kadar desteklerini hiç esirgemeyen aileme ve öğretmenim Vedat Hazneci'ye teşekkür ediyorum." dedi.

"Çocuğumuzla gurur duyuyoruz"

Baba Mustafa Sazlı da kızları Asya'nın doğuştan resim yeteneği olduğunu belirterek "Biz bu yeteneğini 8-9 yaşlarında fark edebildik. Çocuğumuzun iyi bir sanat eğitimi almasını sağladık. Kızımızla gurur duyuyoruz, bizim emeklerimizi boşa çıkarmadı. Çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz, kızımızın yanındayız." diye konuştu.

Anne Sevgi Sazlı da ellerinden geldiğince kızlarına destek olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz çocuğumuzla gurur duyuyoruz, elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bence Asya çok şanslı bir çocuk, o da bu şansını çok iyi değerlendiriyor. Çevremizdeki herkes kızımıza destek veriyor, öğretmenleri, arkadaşları herkes. Kısa zamanda çok iyi işler başardı, daha güzel işler başaracağına inanıyorum. Asya hem resimde hem derslerinde başarılı bir çocuk, böyle yetenekli çocukların değerinin bilinmesi gerekiyor."

Üç yılda 7 resim sergisi açan 16 yaşındaki Asya'nın hedefleri büyük

Merzifon, Sazlı, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:18 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç yılda 7 resim sergisi açan 16 yaşındaki Asya'nın hedefleri büyük - Son Dakika

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