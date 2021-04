Üç yıldır gezdikleri Türkiye'yi tanıtıyorlar - Son Dakika

GÜRCİSTAN'da tanışan Rus ekonomist Nyu Asşpova (30) ile Kolombiyalı fotoğraf sanatçısı Luis Berreto (42), üç yıldır Türkiye'yi birlikte geziyor. Fotoğraf çekmeyi çok sevdiklerini söyleyen Asşpova ve Berreto, pandemiye rağmen bu yıl da Türkiye'ye geldi. Çektikleri fotoğrafları çeşitli sosyal medya sayfalarında paylaşan ikili, hayran kaldıkları Türkiye'nin gönüllü tanıtımını yapıyor.

Kolombiyalı fotoğraf sanatçısı Luis Berreto ile kız arkadaşı Rus ekonomist Nyu Asşpova üç yıl önce gezmek için gittikleri Gürcistan'da tanıştı. Gürcistan'da bir süre birlikte gezen ikili daha sonra Türkiye'ye gitmeye karar verdi. İkisi de fotoğraf meraklısı olan Nyu Asşpova ve Luis Berreto, yine üç yıl önce Artvin'in Hopa ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptı. Birlikte Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu gezen Asşpova ve Berreto, Türkiye'den ve Türk insanından çok etkilendi. Asşpova ve Berreto, iki ay Türkiye'de kaldıktan sonra ülkelerine döndü. 2020 yılında Rusya'da buluşan Asşpova ve Berreto buradan İstanbul'a, oradan Mardin'e geçti. Güneydoğu, Akdeniz ve Kapadokya yöresini gezen Asşpova ve Berreto, iki gezide de bol bol fotoğraf çekti. Gittikleri her yerde büyük konukseverlik gören ikili, bu yıl da birlikte gezilerini sürdürdü. Tüm engelleri aşan Asşpova ve Berreto, bir ay önce İstanbul'da buluştu. Ege ve Akdeniz bölgelerini gezen ikili, bir hafta önce Antalya'nın Demre ilçesine gelerek kamp kurdu. Genelde otobüsle yolculuk yapan ve gittikleri her yerin tarihi, doğal güzelliklerini görmeye çalışan Asşpova ve Berreto, gezdikleri yerlerin de fotoğraflarını çekiyor.

'GEZMEYE DOYULMUYOR'Fotoğraf sanatçısı Luis Berreto, düşüncelerini şöyle anlattı:

"Ben dünyanın her yerini gezerek, fotoğraf çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan yayınlayarak, buradan kazandığım para ile sürekli dolaşıyorum. Üç yıldır Rus kız arkadaşımla Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'nin her yeri tarih dolu. İnsanlığın var oluşundan bu yana geçen birçok medeniyete, kültüre ve devlete ev sahipliği yapmış. Likya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve modern Türkiye'nin tarihi Anadolu'nun her yerinde yatıyor. Türkiye beni dünyada en çok etkileyen ülke oldu. Kars'tan Edirne'ye, Mardin'den İzmir'e, İstanbul'a, Erzurum'dan Sivas'a, Kayseri'ye, Konya'ya, Nevşehir'e, Aksaray'a nereyse Türkiye'nin tamamına yakınını gezdik. Gezmeye de devam ediyoruz. Türkiye'de gezecek, görecek, fotoğrafı çekilecek o kadar çok tarihi ve doğal güzellik var. Demre'nin her yeri tarih. İkinci kez geldik. Gezmeye doyulmuyor. Türk insanı kadar konuksever, yardımsever, cana yakın dünyada başka bir ulus yok. Gelmeye, gezmeye devam edeceğiz Türkiye'ye. Çektiğimiz fotoğraflarla da bu cennet ülkeyi tanıtmaya devam edeceğiz."